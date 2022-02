Bisceglie, due giornate di open day per la somministrazione di vaccino Novavax

Anche la Asl Bt ha organizzato due giornate di open day per la somministrazione di vaccino Novavax ai cittadini di età superiore ai 18 anni.

Gli hub vaccinali di Andria, Barletta, Bisceglie e Trani saranno attivi il 3 e il 5 marzo dalle 9 alle 12,30: l'accesso sarà naturalmente garantito senza prenotazione. Potranno accedervi tutti i cittadini residenti nella provincia Bat.

Ad oggi sono state somministrate 853.026 dosi di vaccino: la percentuale di adesione della popolazione dai 5 anni in su rispetto alla prima dose è dell'89 per cento, rispetto alla seconda dell'86 per cento e rispetto alla terza del 60 per cento.