​«Un piccolo gesto per una grande causa». Bisceglie Sportiva raccoglie beni per l'Ucraina

Bisceglie Sportiva sostiene l'Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata attivando un punto di raccolta a Bisceglie per beni di prima necessità. Lo rendono noto i responsabili dell'associazione biscegliese Gerry Anellino e Dario Galantino.

«In questo momento così delicato - scrivono -, abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo a tutta quella gente in difficoltà per questa guerra assurda sostenendo l'Associazione Italo Ucraina di Puglia e attivando un punto di raccolta anche qui a Bisceglie in via Tiziano, 18 (studio dell'avv. Dario Galantino) attivo da oggi stesso fino a giovedì sera, nei seguenti orari: Lunedì: dalle ore 17 alle ore 19; Martedì: dalle 10 alle 12 e dalle ore 17 alle ore 19; Mercoledì: dalle ore 17 alle ore 19; Giovedì: dalle 10 alle 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Tutto il materiale che verrà recuperato sarà trasportato al Punto di raccolta aiuti umanitari di Bari in via Giulio Petroni, 21/D da dove poi venerdì partirà per l'Ucraina. Ci auguriamo che in molti vorranno, come noi, sostenere questa iniziativa. Un piccolo gesto per una grande causa».