Assalto armato ad un supermercato, esplosi anche colpi di pistola

L'assalto è durato pochi istanti. Intorno alle 17 un uomo ha fatto irruzione impugnando un'arma e con il volto coperto all'interno di un supermercato in via Pietro Mascagni a Bisceglie. Si è diretto verso le casse e si è fatto consegnare il contenuto. Poi, con la stessa velocità con cui era entrato, si è allontanato dal supermercato e, secondo il racconto di alcune persone, avrebbe anche esploso un paio di colpi di pistola in aria.

Sul posto in pochi istanti i carabinieri di Bisceglie che ora avranno il compito di risalire all'autore di questo assalto criminale. A preoccupare, soprattutto, è proprio l'esplosione dei colpi di pistola per strada. Ancora da quantificare il bottino