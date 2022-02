«Quando a mancare è la visione politica per il futuro della città, le continue varianti all'ormai desueto Piano Regolatore pare possano rappresentare l’unico mezzo per allontanare l’approvazione del Piano Urbanistico Generale e favorire la cementificazione. Ecco il mio intervento in consiglio comunale del 24 febbraio.

Così il Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Enzo Amendolagine.