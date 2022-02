La Notte ringrazia la Dg della Asl Bt Dimatteo per l'attenzione verso l'ospedale di Bisceglie

«Ringrazio la dott.ssa Tiziana Dimatteo, direttrice generale dell’Asl Bt, per aver effettuato di persona un sopralluogo presso l’Ospedale di Bisceglie, con grande attenzione per il reparto di Ostetricia del medesimo nosocomio. Purtroppo, per motivi istituzionali non ho potuto salutare in ospedale la direttrice che, come mi aveva promesso nell’incontro di ieri, ha, di persona, effettuato una visita nel nostro nosocomio. Voglio ringraziare la dott. ssa Di Matteo pubblicamente per questo atto di sensibilità e di efficienza amministrativa in favore del nostro nosocomio, effettuato dopo pochi giorni il suo insediamento e per aver rassicurato gli operatori sanitari dell’ostetricia e dell’intero ospedale».

Così il Consigliere regionale Francesco La Notte che aveva sollecitato il sopralluogo.