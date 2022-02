«Era il 1 marzo 1972 – così don Gaetano Corvasce, parroco di San Pietro in una comunicazione ai fedeli – quando sorgeva la comunità parrocchiale di San Pietro. Nei suoi cinquant’anni sono state tante le benedizioni e i segni della provvidenza di Dio, in questo anno giubilare che ci apprestiamo a vivere vogliamo trovare nuovo slancio per annunciare il Vangelo, per vivere la carità e celebrare la presenza di Dio in mezzo a noi! Questo anno sarà impreziosito dal dono dell’indulgenza plenaria che Papa Francesco ha concesso tramite la Penitenziaria apostolica per coloro che visiteranno la nostra chiesa parrocchiale dal 22 febbraio 2022 al 22 febbraio 2023!»

Nella Parrocchia di San Pietro si sono succeduti nei 50 anni: Don Giovanni Di Benedetto, Don Savino Filannino, Don Vito Sardaro, Don Nicola Bombini, Don Gaetano Corvasce.

Ieri, martedì 22 febbraio, la Santa Messa con la solenne apertura del giubileo, Presieduta dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo.