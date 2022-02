​Libera il futuro: prima accordo sui temi, poi candidati capaci di interpretarli​

Riceviamo e pubblichiamo una nota diffusa da "Libera il Futuro di Bisceglie" che qualche mese fa aveva lanciato il dibattito su programmi e alleanze da proporre ai cittadini in vista dell'appuntamento elettorale della primavera 2023. Ecco il nuovo intervento che prende atto del dibattito rilanciato da Napoletano, Amendolagine e Casella.

«Abbiamo apprezzato gli interventi di tre dei candidati a Sindaco alle scorse elezioni comunali - Franco Napoletano, Enzo Amendolagine e Gianni Casella - che in questi giorni hanno risposto nei fatti al nostro appello dello scorso novembre. Libera il futuro ha lanciato la piattaforma #PRIMALEIDEE https://www.liberailfuturo-bisceglie.it/prima-le-idee/. Abbiamo ribadito che saremmo stati disposti a un percorso di confronto e condivisione, senza steccati ideologici, con chi avesse condiviso e voluto migliorare e integrare le nostre proposte.

È necessario definire un leale accordo politico e amministrativo sui temi prima di parlare di alleanze o candidature. Lo abbiamo detto per primi mesi fa, lo ribadiamo ancora più forte oggi: non perdiamo altro tempo, capovolgiamo la piramide e partiamo dalle idee prima che dai candidati sindaco e dai capilista. Per ridiscutere il Piano Urbanistico Generale in prospettiva del consumo di suolo zero e della rigenerazione urbana, noi ci siamo. Per creare anelli di mobilità differenziata in città con centro storico pedonale, centro cittadino in fascia verde, periferie e litoranea a mobilità automobilistica ridotta, noi ci siamo. Per riconsiderare il piano di lottizzazione della maglia 165 e per rinaturalizzare la costa di Levante, seguendo il modello di intervento ecosostenibile che si sta realizzando a Trani tra Matinelle e Bisceglie, noi ci siamo. Per realizzare la smart city mettendo a sistema i dati degli apparati di monitoraggio e controllo dei sistemi critici della mobilità urbana e di governo della città, noi ci siamo. Per creare "centri commerciali naturali", realizzando aree pedonali dello shopping diffuse, noi ci siamo. Per definire il profilo della salute della città e la promuovere le "case della salute", noi ci siamo. Per ridisegnare la pianta organica del comune e pianificare un decennale piano di assunzioni e favorire il turnover generazionale, noi ci siamo.

Il manifesto #PRIMALEIDEE è un documento politico che elabora tante altre proposte su fondi del PNRR, igiene urbana, sicurezza e antimafia, verde pubblico, beni culturali, politiche giovanili, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, servizi sociali su cui è possibile aprire un confronto. Crediamo che l'alternativa possibile passi per un patto generazionale. Siamo disposti a sottoscrivere su queste basi un “contratto di governo” che dia spazio a energie nuove in sinergia con l'esperienza di chi ha la maturità di fare un passo di lato consapevole che il ricambio generazionale - di sostanza e qualità - non sia rinviabile.

Il passo successivo? Individuare un candidato sindaco e una squadra di governo che per storie personali, politiche, spessore etico e amministrativo siano in grado di interpretare in modo credibile e autorevole le proposte in campo. Guardiamo al futuro senza ambiguità, senza accozzaglie a tutti i costi e senza spazio per soggetti in odore di conflitti di interesse piccoli e grandi.