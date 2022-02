​Punto nascita a Bisceglie, riunito il Comitato cittadino per la difesa della Salute​

È tornato a riunirsi nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 febbraio, dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza Covid, il Comitato cittadino per la difesa della Salute che già aveva contribuito a portare avanti la lotta per evitare la chiusura del punto nascite dell’ospedale di Bisceglie nel 2019.

La riunione, convocata dal sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, si è tenuta a Palazzo di Città ha visto presenti il Gen. Pasquale Preziosa, Tommaso Fontana, Leo Carriera, Lella Di Reda, Luciana Ferrante, Lucia Campagnola e il segretario Enzo Storelli.

L’obiettivo è tornare a promuovere iniziative, coordinate con associazioni cittadine, Enti Pubblici, Amministrazione Comunale, finalizzate alla migliore tutela possibile della salute pubblica, diritto fondamentale per l’uomo, previsto dall'art. 32 della Costituzione Italiana e in conformità all'art. 2 dello Statuto del Comune di Bisceglie.

Tra gli argomenti trattati è emersa la necessità di riaccendere l’attenzione sul punto nascite del “Vittorio Emanuele II, che non può essere chiuso perché è al servizio di un territorio di circa 200mila abitanti che copre le città di Trani, Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi, oltre a Bisceglie. Il nosocomio, infatti, non solo è stato un validissimo punto di riferimento per il territorio provinciale ed extra-provinciale nella cura del Covid-19, ma ha dimostrato di essere un’eccellenza nel panorama sanitario in grado di tutelare la natalità anche durante l’emergenza pandemica con l’attivazione del reparto di Pediatria Covid.

Passaggio imprescindibile è la ripresa delle normali attività ospedaliere e sanitarie perché la Comunità, dopo due anni di sacrifici, ha bisogno di poter tornare a contare sul proprio ospedale.

Il Comitato tornerà a riunirsi con puntualità ed è fermamente deciso a svolgere un ruolo primario nel rilancio dell’ospedale di Bisceglie e nella promozione del nuovo ospedale del “Nord barese”, non per mera questione campanilistica ma per servire un bacino d’utenza che va ben oltre i confini cittadini e per i meriti conquistati sul campo in questi anni grazie alla professionalità dei suoi operatori e alle sinergie con la Asl BT.

Il Comitato ci ha tenuto a formulare gli auguri di buon lavoro alla Direttrice Generale della Asl Bt Tiziana Dimatteo e al suo entourage nella certezza di poter instaurare una collaborazione istituzionale finalizzata alla tutela della salute pubblica.