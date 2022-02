Incidente stradale sulla 16 bis a Bisceglie: due feriti lievi

Incidente stradale e lunghe code sulla Statale 16 bis all'altezza dello svincolo di Bisceglie Ovest in direzione Bari. La circolazione stradale è rimasta bloccata in direzione sud sin dalle 8.45 in coincidenza con un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante ed una utilitaria. Al momento non è possibile ricostruire l'esatta dinamica e le responsabilità dell'incidente. Sarà compito della Polizia locale che sul posto ha anche il compito di aiutare la ripresa della circolazione stradale. Intanto si apprende che ci sono anche due feriti, le due persone a bordo dei due mezzi che si sono scontrati, ma le loro condizioni di salute sono giudicate buone. Hanno riportato solo lievi escoriazioni. Sul posto anche il 118.