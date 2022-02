​«No alla chiusura del reparto di ostetricia. Chiesto un incontro con il Dg della Asl Bt»

«L’ostetricia dell’ospedale di Bisceglie non può essere chiusa! Lunedì pomeriggio, insieme al consigliere regionale Francesco La Notte a Tonia Spina e Rocco Prete, abbiamo incontrato quasi tutti gli operatori sanitari dell’ ostetricia del presidio ospedaliero di Bisceglie. Abbiamo appreso della carenza di medici e della chiusura del punto nascita di Bisceglie».

E' quanto si legge nella nota a firma di Francesco Spina, Consigliere comunale di DifendiAmo Bisceglie.

«Tramite il consigliere regionale biscegliese La Notte - scrive Spina - abbiamo chiesto immediatamente un incontro al direttore generale della nostra Asl, per comprendere bene le ragioni e la durata della chiusura dello storico ed efficiente reparto biscegliese. Nessun politico o amministratore locale può tollerare che un reparto essenziale per la tutela del diritto alla salute dei cittadini e per la prospettiva dell’ospedale biscegliese possa essere soppresso.

Come abbiamo fatto sempre in questi anni, abbiamo rappresentato a tutti i numerosi operatori sanitari che abbiamo avuto il piacere di ascoltare il nostro impegno a salvare ancora una volta e a rafforzare il nostro ospedale biscegliese, fondamentale per i servizi sanitari dell’intero territorio. Dopo la vera e propria “missione” eccezionale per il “COVID”, occorrono precise garanzie che nessuno possa mettere in discussione i servizi sanitari del nostro ospedale e che lo stesso diventi un ospedale di primo livello. Per questi motivi non si può prescindere dalla pronta e immediata riattivazione del reparto di ostetricia».