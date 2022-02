​Hub vaccinale al Pala-da-Vinci, i nuovi orari settimanali

Come stabilito dalle Autorità sanitarie, l’hub vaccinale di Bisceglie presso il tensostatico dell’IISS “Leonardo da Vinci” di Bisceglie a partire da questa settimana osserverà i seguenti orari di apertura:

• Lunedì: dalle ore 9 alle 12.30

• Martedì: dalle 15 alle 17

• Giovedì: dalle 15 alle 17

La struttura è a disposizione sia per le vaccinazioni prenotate sia per quelle a sportello. È altresì possibile effettuare vaccinazioni pediatriche (per bimbi dai 5 agli 11 anni) nelle stesse modalità, sia prenotate che a sportello. Si rammenta che, in particolare per le vaccinazioni pediatriche, è consigliabile la prenotazione per facilitare la pianificazione delle dosi da somministrare da parte del personale vaccinatore.