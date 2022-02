Incidenza covid in calo nella Bat, salgono ancora le percentuali di vaccinati

Nella provincia Bat il 92 per cento della popolazione over 12 ha ricevuto la prima dose di vaccino (317.143 cittadini) mentre in 304.635, pari all’89 per cento degli aventi diritto, ha ricevuto anche la seconda dose. Il 63 per cento della popolazione dai 12 anni in su ha ricevuto anche la terza dose: la percentuale equivale a 215.536 cittadini.

Nella fascia 5-11 anni ha iniziato il ciclo vaccinale il 50 per cento della popolazione pari a 12.811 bambini, lo ha concluso con la seconda dose il 39 per cento equivalente a 9.875 bambini.

Nella Bat, nell’ultima settimana dal 14 al 20 febbraio l’incidenza totale dei nuovi casi positivi ogni 100.000 abitanti è pari a 558 casi, in netto calo rispetto ai 709 casi della settimana precedente.