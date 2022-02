Dopo la sosta-covid, ​Bisceglie torna ad ospitare l'Apulia HiFi Show​

Dopo un sosta durata due anni a causa del covid, quest'anno Bisceglie torna ad ospitare l'Apulia HiFi Show. Lo rende noto un comunicato a firma del direttore dell'iniziativa Angelo Ruggieri.

La manifestazione ormai giunta alla VII edizione si terrà anche questa volta nella cornice del Nicotel dove saranno allestite una serie di stanze per l'ascolto degli impianti audio più innovativi e tanta musica raffinata e di grande qualità. Non mancheranno gli stand con i classici e le ultime novità discografiche. L'appuntamento è per l'8 e 9 ottobre e intanto la macchina organizzativa è partita con contatti in tutta Italia e all'estero.