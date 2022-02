Tiziana Dimatteo Dg della Asl Bat, Ciliento: "Nuove prospettive per il territorio"

«In questi giorni l'Asl Bat sta affrontando un importante cambiamento con la nomina del nuovo direttore generale. Sento di ringraziare il direttore uscente Alessandro Delle Donne, per come ha gestito questi anni di pandemia: le difficoltà sono state tante, ma nonostante tutto è riuscito a raggiungere importanti risultati per il nostro territorio. Ha portato avanti il suo lavoro in maniera professionale: sono certa che saprà fare altrettanto nel nuovo e delicato compito che gli è stato assegnato. Allo stesso modo dò il benvenuto alla dottoressa Tiziana Dimatteo: per la prima volta ci sarà una donna come dirigente della Asl Bat, sono certa che ascoltando i bisogni dell'intera provincia saprà dare al nostro territorio nuove prospettive.

Così Debora Ciliento, consigliere regionale del Partito democratico