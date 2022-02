Coronavirus, in Puglia 4.366 contagi e 30 decessi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 27.871 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 4.366 casi positivi, così suddivisi: 1.173 in provincia di Bari, 322 nella provincia BAT, 367 provincia di Brindisi, 804 in provincia di Foggia, 1.112 in provincia di Lecce, 538 in provincia di Taranto, 261 casi di residenti fuori regione, 24 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 30 decessi.

I casi attualmente positivi sono 91.232; 723 sono le persone ricoverate in area non critica, 66 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 8.428.398 test; 696.492 sono i casi positivi; 597.759 sono i pazienti guariti; 7.501 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 233.145 nella provincia di Bari; 69.602 nella provincia BAT; 65.061 nella provincia di Brindisi; 109.095 nella provincia di Foggia; 117.259 nella provincia di Lecce; 94.987 nella provincia di Taranto; 5.039 attribuiti a residenti fuori regione; 2.304 di provincia in definizione.