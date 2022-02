Il nuovo Bando regionale Nidi: 35milioni per la nascita di nuove imprese

Il nuovo bando regionale NIDI (Nuove iniziative d'impresa) offre importanti agevolazioni e contributi a fondo perduto, prestiti a tasso zero e premialità, a giovani, donne, persone disoccupate o precarie con partita Iva che intendono avviare una nuova attività. Le agevolazioni e gli investimenti, tra i 10mila i 150mila euro, variano a seconda delle caratteristiche dei beneficiari:

- Imprese giovanili;

- Imprese femminili;

- Imprese turistiche;

- Imprese innovative.

A renderlo noto è il Consigliere regionale biscegliese Francesco La Notte: «Gli investimenti arrivano a 250mila per i passaggi generazionali, il rilevamento di imprese in crisi e le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti di un’impresa confiscata. Tra le novità più importanti l’assenza di limiti per le opere edili (che prima corrispondeva al 30% delle altre voci di spesa), mentre le imprese turistiche verranno spinte ad investire in innovazione e miglioramento della sostenibilità per promuovere un turismo extralberghiero sostenibile e innovativo.

Un’attenzione particolare è riservata poi a coloro che hanno subito i danni della crisi. Chi ha dovuto chiudere la propria attività a causa della pandemia, può presentare la domanda per riaprirne una nuova, dopo un solo mese dalla chiusura, anziché tre come prima, e potranno essere agevolate anche le attività di ristorazione senza cucina come bar e pub. La nuova misura sarà attiva da giovedì 17 febbraio 2022 con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia».