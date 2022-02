Un dog-park sarà realizzato nel quartiere Sant’Andrea

Un’area adibita a dog-park sarà realizzata in Corso Dott. Sergio Cosmai angolo Via Villa Frisari, nel quartiere Sant’Andrea, opera di urbanizzazione approvata dall’assise nell’ultima seduta, all’unanimità dei presenti, perché soddisfa obiettivi di interesse generale.

Il progetto comprende un percorso ad “anello” destinato alla passeggiata con cani, all’interno del quale sono previste un’area recintata, utile al gioco degli animali sempre sotto controllo del proprio padrone. Previsti, inoltre, una zona pavimentata con ghiaia e relativi supporti in pvc, utile e piccole manifestazioni canine (o di animali in genere) e uno spazio per la sosta pedonale. Il progetto si pone come “valore sociale” anche quello di contribuire all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico attraverso la rinaturalizzazione dell’area. L’intervento prevede la piantumazione di “macchia mediterranea” al fine di contestualizzare la scelta delle essenze con il “genius loci” oltre che realizzare un “verde” sostenibile.

“Finalmente la nostra Città potrà avere un’area dedicata ai nostri amici a quattro zampe e potrà essere anche un parco dedicato all’inclusione e alla socializzazione, alla promozione della cultura del rispetto degli animali”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Un servizio utile e molto atteso a cui diamo seguito con competenza, capacità di programmazione e concretezza. Continuiamo a lavorare per aumentare le aree verdi a disposizione della cittadinanza, il che va di pari passo con il miglioramento della qualità della vita di tutti noi e del nostro benessere psicofisico. Questo intervento, reso possibile da un proficuo confronto tra amministrazione pubblica e privato nella direzione dell’interesse pubblico, si inserisce in un contesto generale di attenzione al verde pubblico e agli spazi dedicati al tempo libero e all’aggregazione”, ha aggiunto il primo cittadino di Bisceglie. “Da un lato realizziamo nuovi parchi, dall’altro lavoriamo per rendere più accessibili e fruibili quelli esistenti. Sono in corso lavori per la riqualificazione del parco di lama Cappuccini con orti urbani, miglioreremo il parchetto di via Verdi, realizzeremo una nuova aera giochi con circuito di pump track accanto al parco Don Milani, presto installeremo tra aree fitness gratuite per l’attività fisica all’aperto. In sinergia con tutta la squadra di governo non ci fermeremo e continueremo a lavorare in questa direzione, consapevoli che tanto è stato fatto e tanto c’è ancora da fare”, ha concluso il Sindaco Angarano.