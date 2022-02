Le celebrazioni di apertura del Giubileo parrocchiale di San Pietro

«Era il 1 marzo 1972 – così don Gaetano Corvasce, parroco di San Pietro in una comunicazione ai fedeli - quando sorgeva la comunità parrocchiale di San Pietro. Nei suoi cinquant’anni sono state tante le benedizioni e i segni della provvidenza di Dio, in questo anno giubilare che ci apprestiamo a vivere vogliamo trovare nuovo slancio per annunciare il Vangelo, per vivere la carità e celebrare la presenza di Dio in mezzo a noi! Questo anno sarà impreziosito dal dono dell’indulgenza plenaria che Papa Francesco ha concesso tramite la Penitenziaria apostolica per coloro che visiteranno la nostra chiesa parrocchiale dal 22 febbraio 2022 al 22 febbraio 2023!»

Di seguito le celebrazioni di apertura del Giubileo parrocchiale “Sulla barca di Pietro”

11 febbraio 2022, ore 19,30

Pietro: l’uomo, il pescatore, l’apostolo

(San Pietro nei Vangeli)

A cura di don Francesco Piazzolla Docente di Sacra Scrittura presso lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme

18 febbraio, ore 19,30

Pietro: l’uomo, il pescatore, l’apostolo

(San Pietro nella vita e nella storia della Chiesa)

A cura di don Ruggiero Lattanzio Direttore dell’Archivio storico diocesano

21 febbraio, ore 19,30

Veglia di preghiera

Animata dalla comunità presbiterale del Seminario diocesano

22 febbraio

Festa della Cattedra di san Pietro

ore 19,00, Santa Messa solenne e apertura del giubileo, Presieduta dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo

24 febbraio, ore 19,00

Adorazione eucaristica vocazionale

25 febbraio, ore 19,30

Inaugurazione della mostra fotografica “Da cinquant’anni sulla barca di Pietro”

27 febbraio, Ore 19,00

Santa Messa solenne presieduta dal Parroco

1 marzo – 50^ anniversario di istituzione della Parrocchia

Ore 19, Santa Messa solenne presieduta da Mons. Giovanni Dibenedetto primo parroco e fondatore

Ore 20, “Incontri e ricordi” - Festa della comunità

2 marzo - Mercoledì delle ceneri

Sante messe ore 10,00-18,30-20,00