«​Angarano non solo non ha completato un'opera in 4 anni ma non ne ha neanche programmata una»

«Parco di Lama Cappuccini e l'allargamento di via San Mercurio: per dovere di verità e di completezza informativa si precisa che i progetti del Gal Ponte Lama del 2017, di cui ero presidente, ottennero quei finanziamenti regionali. Ora quella programmazione con i relativi finanziamenti, sia pure con ritardo, vengono eseguiti dal Comune di Bisceglie. Possibile che lo staff di Angarano (2 addetti stampa più un collaboratore, più altri dipendenti comunali) che costa ai cittadini biscegliesi circa 8.000 mila euro al mese (tra stipendi e altri oneri), non abbiano la possibilità di spiegare ad Angarano come si siano trovati quei progetti e quei finanziamenti nei cassetti comunali? Possibile che Angarano non ringrazi coloro che al gal Ponte Lama hanno lavorato per quelle opere che tardano a realizzarsi solo per l’incuria della sua amministrazione? Speriamo che in futuro il super staff pagato dai cittadini biscegliesi per fare propaganda ad Angarano in campagna elettorale inserisca, come si deve fare e come si è fatto sempre, le fonti e le date dei finanziamenti delle opere pubbliche. Si scoprirà che Angarano non solo non ha completato neanche un’opera in 4 anni, ma non ne ha neanche programmata una».

Così il Consigliere comunale di DifendiAmo Bisceglie Francesco Spina.