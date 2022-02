Il Rotary Club di Bisceglie celebra la Giornata Mondiale delle Donne nella Scienza

Venerdì 11 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale delle Donne nella Scienza, istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2015.

Il Rotary Club Bisceglie, del quale è entrata recentemente a far parte Lucia Silvestris, senior researcher dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Responsabile Nazionale del CMS presso il CERN di Ginevra, intende celebrare questa importante ricorrenza con una conversazione in programma per la serata di venerdì 11 febbraio alle ore 20.00, in diretta sulla piattaforma zoom e sulla pagina facebook Rotary Bisceglie. L'iniziativa è organizzata in interclub con i Rotary Club di Bitonto, Corato e Molfetta e i Rotaract Club di Bisceglie e Molfetta.

Intervistate da Lucia Silvestris, interverranno tre grandi donne protagoniste del mondo scientifico in ambito internazionale:

Luisa Torsi, Professoressa Ordinaria di Chimica presso l'Università degli Studi di Bari, componente del Consiglio Scientifico del CNR, già presidente della European Material Research Society, unica donna a ricevere il Premio Merck, assegnatole nel 2010, premiata anche con il Distinguished Woman Award e la Wilhelm Exner Medal, autrice di articoli pubblicati su Science e Nature

Roula Khadra, libanese, Senior Researcher presso il CIHEAM – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, prima donna ad essere entrata a far parte dell’Arab Water Council in qualità di Governor

Eleonora Macchia, giovane ricercatrice presso l’Università degli Studi di Bari, vincitrice di uno European Research Council Grant del valore di 2,5 milioni di euro per il progetto NoOne finalizzato alla realizzazione di una piattaforma per la rilevazione rapida di proteine e marcatori genetici per consentire lo screening affidabile di malattie come il cancro, nonché di infezioni virali e batteriche

Interverrà inoltre Costantino Fuiano, Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2120 Gianvito Giannelli.

“Il Rotary Club Bisceglie ha sempre manifestato grandissima attenzione nei confronti dei giovani e delle donne – dichiara il presidente Massimo Cassanelli – e questa iniziativa mira ad evidenziare il ruolo fondamentale che le donne ricoprono nel mondo scientifico, attraverso le testimonianze di ricercatrici straordinarie del nostro territorio, affermate a livello internazionale, legate in vario modo al Rotary e alle sue attività. Anche il Rotaract ha aderito con entusiasmo all'iniziativa, condividendo l’intento di valorizzare sempre di più, soprattutto tra i giovani, il ruolo femminile nelle discipline STEM”.

L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Rotary Bisceglie.

È inoltre possibile richiedere le credenziali per l'accesso sulla piattaforma zoom all’indirizzo mail rotary.bisceglie@gmail.com.