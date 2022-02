Idioti in azione nel sottopasso ferroviario: scritte anti green pass e svastiche

Una svastica nazista e una scritta contraria all'utilizzo dei Green Pass anti covid. Sono le scritte comparse nel sottopassaggio della Stazione ferroviaria di Bisceglie. Naturalmente non è possibile affermare che la responsabilità sia di qualche oppositore alle norme anti contagio che impongono l'uso dei certificati verdi. Si può senz'altro affermare, invece, che si tratta di uno o più idioti che ha (o hanno) imbrattato una struttura pubblica (realizzata cioè con i soldi dei cittadini) e che costerà soldi per rimetterla a posto.

Che si tratti di contestazione o di libero sfogo alla propria idiozia, va rimarcato che si tratti di una azione vandalica di cui non si sentiva assolutamente la necessità. Soprattutto in un luogo che rappresenta il primo punto di accoglienza di turisti o visitatori nella nostra città. Un bel biglietto da visita, insomma, che andrebbe ripristinato al più presto. Con l'auspicio che l'autore o gli autori possano essere individuati dalle telecamere di sorveglianza presenti in stazione.