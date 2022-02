«Congratulazioni e buon lavoro al neo Segretario generale Cgil Bat, Michele Valente»

“Desidero esprimere a nome dell’Amministrazione e della Comunità le congratulazioni e gli auguri più sinceri di buon lavoro al nostro concittadino Michele Valente per la nomina a segretario provinciale della Cgil, un incarico prestigioso e di responsabilità che giunge in una fase sociale ed economica complessa ma che, sono certo, saprà condurre con la stessa competenza, determinazione e passione con le quali ha svolto finora la sua costante attività all’interno del sindacato. Doti umane e professionali che Valente continuerà a mettere al servizio della Cgil Bat, nella sua veste di segretario, per affrontare le sfide imposte dal contesto storico che stiamo vivendo. La Civica Amministrazione di Bisceglie, ieri come oggi, è al fianco dei Lavoratori e dei suoi rappresentanti istituzionali nelle vertenze per la difesa del posto di lavoro e la tutela dei diritti inviolabili sanciti dalla nostra Carta costituzionale. In questo senso, come sempre, offriamo tutta la collaborazione istituzionale del Comune di Bisceglie al Segretario Valente. Ci tengo infine a ringraziare il Segretario uscente, Biagio D’Alberto, che nella sua quotidiana attività sindacale ha dimostrato attenzione al territorio e profonda dedizione”.

Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.