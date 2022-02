Caritas: «Ecco le farmacie dove si potranno donare i farmaci per i bisognosi»

Anche quest’anno in febbraio sarà attivata la settimana della raccolta del farmaco: si svolgerà da martedì 8 a lunedì 14 febbraio e le province di Bari e BAT rispondono in maniera positiva. Anche Bisceglie non sarà da meno e sono sei le farmacie che hanno risposto all’appello del Banco Farmaceutico. I farmaci raccolti saranno “donati” alle Caritas biscegliesi perciò un volontario Caritas, per evitare assembramenti, sarà presente nelle farmacie che hanno dato la loro adesione.

I dirigenti pugliesi di Federfarma Ba e Bat Francesco Fullone e Michele Pellegrini Calace insieme a Francesco Di Molfetta, delegato territoriale del Banco Farmaceutico, invitano “chiunque possa permetterselo ad andare in farmacia, magari appositamente, per donare un medicinale a chi è in difficoltà”.

E’ questo l’obiettivo della settimana che inizia domani: fare un gesto di solidarietà concreta per contrastare il crescente disagio economico e sociale che colpisce in misura sempre maggiore specialmente i cittadini più fragili. L’emergenza pandemica non può fermare la solidarietà che diventa, anzi, ancora più necessaria.

In questa settimana sarà presente un volontario Caritas presso ogni farmacia e saranno le Caritas parrocchiali, la Caritas cittadina ed il Poliambulatorio “il buon samaritano” i destinatari dei farmaci raccolti.

I volontari, con l’aiuto dei dottori farmacisti, potranno suggerire i farmaci da banco che potranno essere donati.

Queste le farmacie con i volontari delle singole parrocchie:

FARMACIE Malcangio: P.zza Vittorio Emanuele, 38 D’Amore: Via G. Di Vittorio, 155 Pellegrini Calace: Via G. Bovio, 48 S. Francesco: Strada Cala dell’Arciprete 2 Di Gennaro: Carrara Lamaveta, 76 Silvestris: Via Imbriani, 145

Siamo sicuri che anche quest’anno, come negli scorsi anni, i Biscegliesi saranno generosi e lo sforzo di medici farmacisti e volontari sarà ben ripagato.