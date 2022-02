Allerta meteo gialla per forte vento fino alle ore 15 di martedì 8 febbraio

Angarano: «Riaperta la Litoranea di Ponente a Bisceglie» Video

«Un’altra bella notizia per la nostra Bisceglie: abbiamo finalmente riaperto completamente la strada sulla litoranea di ponente dopo tanti anni». Ad annunciarlo è il Sindaco Angelantonio Angarano. «Sono infatti in via di ultimazione - ha detto -