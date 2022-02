«Interventi sulla costa: basta con le chiacchiere a vuoto, i cittadini vogliono vedere i fatti». E' durissimo l'intervento del Consigliere comunale di DifendiAmo Bisceglie Francesco Spina dopo l'annuncio del Sindaco del completamento dei lavori sul tratto di Lungomare ostruito da anni.

«L’amministrazione “Svolta” - sottolinea Spina - non termina ancora i lavori iniziati dalla mia amministrazione. Sono 4 anni che Angarano, vantandosi di lavori non suoi, fa comunicati e selfie annunciando la fine dei lavori. Si tratta dei finanziamenti e progetti di consolidamento e ripascimento della costa della mia amministrazione, che ancora oggi non vengono portati a termine, come peraltro avviene per il mercato comunale (il teatro Garibaldi chiuso non merita più commenti). La città e’ stanca di ascoltare le solite bugie di Angarano & co.

Quattro anni sono passati tra promesse e proclami. Regali ai cittadini, lavori, soldi da restituire, posti di lavoro, biciclette da regalare ai ragazzi. Quante promesse hanno fatto che si sono rivelate tutte bugie. Per questa amministrazione e chi la sostiene anche non ufficialmente, i cittadini biscegliesi sarebbero da prendere in giro e non in grado di capire e vedere che la città non è un “paradiso” come la descrivono, ma sta andando a rotoli: non è stata una Svolta, ma una tragica caduta. Il 1 marzo 2019 Angarano fece un comunicato per annunciare i lavori sulla falesia programmati e finanziati dall’amministrazione Spina, garantendo che quei lavori sarebbero finiti entro un anno. Quel comunicato, dopo 3 anni, è stato ricopiato e pubblicato con qualche piccolo ritocco. Una mistificazione, una millanteria politica di lavori di altre amministrazioni, che mon ha eguali nella storia politica italiana: nessun politico ha mai sfidato la città, senza vergognarsi, con bugie irritanti e promesse scioccanti come quelle della Svolta.

Noi facciamo il nostro compito e garantiremo con un duro lavoro il rispetto di due principi fondamentali per chi non fa l’opposizione consociativa: verità e legalità. Intanto, l’estate si avvicina e non vorremmo che per qualche intoppo le spiagge consolidate grazie ai finanziamenti del 2016 lasciati e appaltati dalla mia amministrazione non vengano conclusi neanche dopo la quinta estate amministrata dalla Svolta».