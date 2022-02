​Ubithè Kabengele,​ in bici sulle strade di Bisceglie con l'Africa nel cuore

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo articolo a firma di Giulio Di Luzio che racconta una storia di accoglienza e integrazione molto stimolante. Eccone il testo integrale.

«Discute disinvoltamente su Patrice Lumumba, ex Primo Ministro della Repubblica Democratica del Congo o di Thomas Sankara, già Presidente e leader politico del Burkina Faso, ma anche del recente sostegno militare al Mali da parte della Federazione Russa del Presidente Putin. Non è il prototipo dell’immigrato africano, che siamo abituati a incontrare in città. Non c’è spazio alla autocommiserazione per questo giovane congolese di 26 anni, accolto da una famiglia biscegliese.

E’ diventato un assillo per i padroncini locali, che organizzano vagonate di africani per la raccolta delle olive. “Ma i tempi sono cambiati -ci conferma- non siamo più disposti a giornate di lavoro durissimo con una paga inferiore rispetto ai biscegliesi. Ora sono i padroni a venire da noi alle nostre condizioni, anche perché i biscegliesi sono sempre meno ad essere disponibili alla raccolta”. A metà strada tra agitatore e sindacalista Ubithè Kabengele, residente a Bisceglie, indica la strada del futuro della vera integrazione, quella non solo di facciata, quella in cui le regole non le stabiliscono gli autoctoni: quella è una integrazione inferiorizzante, dicono i sociologi: solo un rapporto alla pari configura le stesse regole valide per tutti, altrimenti è finzione.

Ha già lavorato in diversi ristoranti con esiti non sempre felici. La musica è sempre la stessa! Una lingua sciolta, un quasi perfetto italiano, una parola fluente e la conoscenza della cultura delle lotte panafricane, per liberare un continente ancora afflitto dal neocolonialismo europeo e occidentale. “Dobbiamo innanzitutto conoscere la Storia dei nostri popoli, per liberarci dalla povertà creata dalle continue ruberìe dei Paesi coloniali. Noi, per esempio, siamo stati una colonia belga e quel passato coloniale è ancora presente tra i congolesi. Solo la cultura e la conoscenza della Storia possono aiutarci a salvare l’Africa”. E’ quello che sottolinea tra i suoi connazionali, spesso sprovvisti delle conoscenze essenziali per avanzare una richiesta o una rivendicazione, per contrattare il salario, per convincere proprietari rapaci a concedere un tugurio per abitazione, per convincere che la convivenza è la strada da percorrere.

Lo fa anche con tanti biscegliesi ancora intrisi di sospetto, arroganza, delirio di idiozia e supremazia della razza. Non si scompone il giovane di origine africana ma dialoga e invita alla tolleranza, al dialogo, al confronto. Scardina stereotipi e certezze razziali, incanta i più riflessivi e destabilizza i più fanatici ma porta tutti a riconsiderare le proprie verità assolute. Incontratelo e parlategli. Gira sempre in bicicletta come i suoi fratelli africani».

Giulio Di Luzio