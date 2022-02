​«Ancora una volta Bisceglie sommersa da una valanga di debiti. Quando si sono formati?»

«Dalla Svolta buon anno nuovo ai biscegliesi: al primo Consiglio 2022 più debiti per tutti». E' quanto denuncia il Consigliere comunale di DifendiAmo Bisceglie Francesco Spina.

«Anche quando le opposizioni vorrebbero non parlare - scrive Spina -, La Svolta di Angarano e Silvestris la fa grossa. Il primo consiglio comunale del 2022 finisce dove era rimasto il 2021. Una valanga di debiti fuori bilancio e i soliti provvedimenti speculativi urbanistici cari alla politica vecchia (Anni '70) della Svolta.

La cosa più grave è che portare questi debiti all’inizio del 2022 significa confermare quella che è stata una mia specifica interrogazione-denuncia alla Corte dei Conti, e cioè che erano stati nascosti nel cassetto di qualcuno debiti fuori bilancio maturati e emersi nel 2021, per non far chiudere in dissesto il bilancio 2021 .

Il “falso in bilancio” 2021, confermato dal presidente del Consiglio comunale con la sua convocazione condita da tanti debiti, servirà a mantenere in vita per qualche altro mese questa amministrazione con le sue poltrone e i suoi lauti stipendi che in queste ore vorrebbero pure aumentarsi. Ma se è vero che ci sono consiglieri di maggioranza e di opposizione disposti a chiudere anche due occhi per i loro inciuci e interessi, è anche vero che per fortuna è rimasta un’opposizione forte, onesta e incorruttibile come baluardo alla loro “mala gestio”, che vorrebbero far pagare ai cittadini biscegliesi con la silenziosa complicità di molti. Come si fa a non capire che centinaia di migliaia di euro che porteranno nel prossimo consiglio non possono essere emersi nel gennaio 2022? Si sono formati tra Natale e Capodanno? Per noi nessun compromesso sulla pelle dei cittadini: i debiti fuori bilancio li pagheranno coloro che li hanno nascosti finora e che li voteranno!»