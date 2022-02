Secondo incontro del progetto di orientamento "Un futuro per i giovani"

E' in programma per sabato 5 febbraio alle ore 8.10 il secondo incontro del progetto di orientamento universitario e professionale "Un futuro per i giovani" organizzato dal Rotary Club Bisceglie e dal Rotaract Club Bisceglie a beneficio degli studenti di quinto anno del Liceo Scientifico, Linguistico e Coreutico "Leonardo da Vinci".

Il progetto si inserisce nell'ambito del service distrettuale "Il Rotary al servizio delle nuove generazioni per lo sviluppo del territorio" e prevede cinque appuntamenti su ambiti tematici diversi, al fine di offrire agli studenti un'ampia panoramica sul mondo delle professioni, per una scelta universitaria più consapevole. Durante tutti gli incontri sarà favorita l'interazione tra i relatori e i liceali.

L'incontro di sabato 5 febbraio è dedicato all'ambito scientifico, informatico, ingegneristico e della nutrizione e prevede l'incontro con cinque diversi professionisti:

Dott. Giuseppe Mastrodonato - Informatico - Chief Technology Officer di Digithon

Prof. Ing. Riccardo Amirante – Ordinario di Macchine a Fluido presso il Politecnico di Bari

Prof. Gaetano Scamarcio - Ordinario di Fisica Sperimentale presso l'Università degli Studi di Bari

Prof. Salvatore Camposeo - Agronomo - Ordinario di Arboricoltura presso l’Università degli Studi di Bari

Dott. Stefano Coratella - Dietista Nutrizionista

L'incontro si svolgerà presso l'auditorium del Liceo "Leonardo da Vinci" di Bisceglie e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook "Voce al Da Vinci".

Gli incontri successivi sono previsti per il 19 febbraio (ambito medico, farmaceutico, chimico, psicologico), il 12 marzo (ambito umanistico, linguistico e della comunicazione) e il 9 aprile (ambito internazionale).

Inoltre, sabato 9 aprile sarà la giornata degli incontri one to one: gli studenti avranno la possibilità di incontrare, singolarmente o in piccolissimi gruppi, numerosi professionisti che saranno a loro disposizione, insieme agli studenti universitari rotaractiani e non. Questo consentirà di avere conversazioni più personali anche su questioni specifiche di interesse del singolo studente.