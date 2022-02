​Baldini​: «Italia Viva distinta e distante da ogni forma di populismo. No a questo progetto»

«Apprendo a mezzo stampa dai portali cittadini che liste di destra aderirebbero a un progetto cui si è discusso per riunire forze di centrosinistra e movimenti civici, cui inizialmente ho partecipato per l'elaborazione di un possibile percorso in un tavolo tecnico, in rappresentanza di italia Viva. Doveroso, pertanto oggi ribadire che Italia Viva nasce come forza democratica di ispirazione riformista ed europeista, distinta e distante da ogni forma di populismo e sovranismo e alternativa agli estremismi di destra e di sinistra, da cui Italia Viva prende le distanze».

E' quanto scrive Gabriella Baldini, Coordinatore provinciale di Italia Viva.