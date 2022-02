Cede una canna fumaria, strada bloccata da Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale a Bisceglie, in via Mazzini, in pieno centro. Strada bloccata dalle 8.30 per il pericolo del cedimento di una grossa canna fumaria in acciaio.

Si tratta della canna fumaria di pertinenza di una pizzeria ormai chiusa da qualche mese che si sta staccando dal cornicione del palazzo che la ospitava. Per motivi di sicurezza è stato necessario l'intervento degli uomini del 115.