​Gli Abitanti del Centro Storico: «Ripristinare quanto prima gli orari di accesso alla ZTL​»

«E' notizia di questi giorni il repentino ed improvviso cambio di rotta intrapreso dall'amministrazione comunale di Bisceglie a riguardo del varco ZTL di Piazza Castello e di Piazza Margherita. Analizzando quanto accaduto ci si rende conto dell'articolata incoerenza dell'operazione appena compiuta: in meno di due mesi si è passati da una riduzione di quelli che erano i precedenti orari di accesso alla ZTL ad una completa disattivazione degli stessi (creando così un enigmatico cortocircuito tra zone a traffico limitato e zone senza alcuna restrizione d'accesso pur rimanendo entro le mura)».

E' quanto scrive l'Associazione "Abitanti del Centro Storico Bisceglie".

«Le ragioni che hanno spinto l'amministrazione ad agire - si legge nella nota - sono chiare ma le giustificazioni annesse non sono del tutto condivisibili. In primo luogo perché è sbagliata l'idea di poter arrivare con la propria auto nelle immediate vicinanze dei locali, soprattutto se queste attività esercitano all'interno delle mura del borgo antico cittadino, nonché della ZTL. Poi, in secondo luogo, non è stato per nulla preso in considerazione il fatto che gli attori in campo non sono solo i commercianti di quelle vie ma anche i residenti, i singoli cittadini, i turisti, i diportisti, e (non in ultimo) la neo nata consulta del centro storico, nonché tutte le altre attività (anche commerciali) che sicuramente non hanno bisogno di avere un varco ZTL sempre aperto anzi preferirebbero l'esatto contrario (magari immaginando di avere un'area completamente pedonale e sempre libera dalle auto in transito, come tra l'altro è la tendenza generale a cui tutti i centri storici, delle città limitrofe e non, hanno già da tempo intrapreso).

Purtroppo l'approccio al problema adoperato dall'amministrazione è l'emblema di una preoccupante e trentennale mancanza di progettazione rispetto all'idea che si vuole dare del centro storico cittadino che, non solo è mancata e continua a mancare, ma di sicuro non può essere gestita all'uopo. Azioni “estemporanee” come questa possono solo danneggiare tutti perché è nella mancanza di una chiara visione del futuro che si annidano i disagi e il malcontento di tutti. Infine se pensiamo ai poveri commercianti, terribilmente vessati in questo periodo di emergenza sanitaria, crediamo che anche loro siano vittime di questo stesso sistema “malato” perché una soluzione palliativa come questa, presa in considerazione per la ZTL, non dovrebbe essere annoverata da un imprenditore, in quanto esso deve sapere esattamente qual è il contesto in cui andrà ad operare, e in generale chi investe nel centro storico deve conoscere la "veste" che vuole assumere il centro storico cittadino non nei prossimi due mesi ma per i prossimi venti anni.

Di certo i problemi del centro storico cittadino vanno ben oltre il varco della ZTL e talvolta sono molto complessi da risolvere, pertanto nessuno può esigere che questa amministrazione possa risolverli tutti e magari con un sol colpo di bacchetta magica, ma una cosa possiamo pretenderla: partire una volta per tutte con l'idea di “progettazione” che sia a lungo termine e che preveda una rivalutazione d'insieme del centro storico di Bisceglie. In conclusione, il nostro invito all'amministrazione è quello di ripristinare quanto prima gli orari di accesso alla ZTL ma, ancora più importante, è di cercare di “vedere” il più lontano possibile, di studiare (con i professionisti della riprogrammazione urbana e di tutte le parti in gioco) nuove soluzioni che possano risolvere i vecchi problemi del centro storico e che possano evitare di farne nascere di nuovi nel futuro».