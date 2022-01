​Il Polo Civico dà il via al confronto per il futuro di Bisceglie e per dimenticare "La Svolta"

«Parte il comitato per la elaborazione del programma amministrativo di rilancio della citta’ aperto a tutte le forze sane, alternativo alla “Svolta” di Angarano e Silvestris. Il Polo civico, già costituitosi per sostenere la candidatura a sindaco dell’avv.Francesco Spina, ha deciso, dopo un costruttivo e puntuale confronto, di aprirsi alla partecipazione attiva e propositiva della comunità biscegliese per la elaborazione e definizione del programma amministrativo della coalizione che sosterrà la candidatura a sindaco dell’avv. Spina, unica credibile opposizione e alternativa alla disastrosa esperienza amministrativa della "Svolta" di Angarano e Silvestris».

E' quanto si legge in un documento siglato da tutti i soggetti politici che si riconoscono nel Polo Civico.

«All'esito del confronto - prosegue la nota -, i vari soggetti politici hanno deciso di costituire un Comitato Civico, aperto a tutte le forze sane della città, che si è prefissato l'obiettivo di monitorare le criticità del territorio, di stimolare un percorso progettuale di crescita e sviluppo della città, basato sulla condivisione di valori e punti programmatici, scevro da interessi di parte o lobbistici.

Il “COMITATO CIVICO PER IL PROGRAMMA DI RILANCIO DELLA CITTA’” elaborerà il fulcro dell'azione del futuro governo comunale, muovendo dall'ascolto e dalla promozione della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, frustrata dall’autorefenzialismo della Svolta.

Il Comitato si apre ai singoli cittadini, alle associazioni ed alle forze politiche sane e propositive della nostra città per la condivisione di idee e progetti miranti all'elaborazione di un programma comune di governo, nella certezza che solo un confronto serio e trasparente possa costituire la base della rinascita della nostra città.

In particolare, il Comitato promotore vuole stimolare un confronto prima di tutto sulle prospettive di rinascita socio-economica di Bisceglie dopo quattro anni di assenza di programmazione, che ha privato di un concreto sostegno istituzionale comunale associazioni, imprenditori, commercianti, artigiani e fasce fragili della città. Inoltre, occorre ripristinare (nell’apparato amministrativo e nell’intera città) lo smarrito senso di legalità e perseguire concrete politiche amministrative per la tutela della sicurezza dei cittadini. Infine, il rilancio culturale e turistico, la tutela della “Scuola”, dell’ambiente e della salute, in sintonia con le altre istituzioni di riferimento, meriteranno una particolare attenzione del Comitato, soprattutto con riferimento alle capacità di intercettare i fondi del PNRR, che solo un’amministrazione comunale esperta, capace e onesta può ottimizzare con azioni e progetti concreti. La rinascita di Bisceglie riparte con la partecipazione di tutte le forze sane della città».

I sottoscrittori: “I Popolari”: Il Consigliere Regionale Francesco La Notte, Paolo Ruggieri, Giovanni Abascia’, Ada Baldini, Francesca Coppa, Marco Di Leo

“AZIONE”: NICOLA COLANGELO – FRANCESCO NACCI

“ITALIA VIVA” GABRIELLA BALDINI – TOMMASO GALANTINO

“Difendiamo Bisceglie” FLAVIO DE FEUDIS

“ADRIADE” GIOVANNI CAPRIOLI ANTONIO LOSAPIO

“AMBIENTE e SOCIALITA’” ONOFRIO CAPUTI – ANNA CELESTINO

“CRISTIANO DEMOCRATICI PER BISCEGLIE”: PASQUALE STIPO-CARLO CAPPIELLO

“BISCEGLIE PIU’” 2050 MARIO CATALANO-VITTORIA SASSO

“BISCEGLIE SPORTIVA” DARIO GALANTINO-GERRY ANELLINO

“Progresso E LIBERTA”, NATALE MONOPOLI

“ MOV. POLITICO PER BISCEGLIE” ENZO DI PINTO

SENSO CIVICO ALESSANDRA GRAZIANI GAETANO SIMONE

VIVIAMO BISCEGLIE MASSIMILIANO CUCCOVILLO DOMENICO BALDINI FRANCESCO SPINA