Paziente dell'Hospice di Universo Salute dona le cornee

Dall’Hospice di Universo Salute di Bisceglie giunge la notizia di un altro nobile gesto da parte della famiglia di una Ospite che ha scelto di donare le cornee del proprio congiunto.

«I figli - spiega la dr.ssa Lidia Roselli, Responsabile della struttura - al momento del decesso del loro papà, non hanno esitato a consentire l'espianto delle cornee per donare nuova luce ad altri. La Banca delle cornee di Mestre ci comunica - prosegue la dr.ssa Roselli - che tutte le donazioni effettuate nel 2021, sono andate a buon fine. Grazie all'Equipe multidisciplinare dell'Hospice Don Uva, (Medici, Coordinatrice, Psicologhe, Infermieri, Oss, Fisioterapista), si diffonde la cultura della donazione.

Parlare di donazione in maniera esplicita e corretta vuol dire affrontare una tematica importante che induce a scelte consapevoli. L'obiettivo di tale iniziativa presso l’Hospice ha come scopo quello di supportare la sofferenza di un evento difficile da comprendere, affrontare ed accettare, come la perdita di un proprio caro, con una maggior consapevolezza, ovvero quella di poter fare ancora qualcosa per gli altri cari: donare occhi per guardare i colori della vita come dono di speranza. Il dono delle cornee riempie appunto i familiari di gioia e speranza, che tale vita possa continuare a far sentire la propria presenza e promuove la cultura del dono e dell'umanizzazione delle cure in tutti noi”.