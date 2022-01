​«Ci hanno tolto la palestra per farne l'Hub vaccinale, sit in di protesta degli studenti»

«A seguito delle scelte che sono state effettuate da ordini maggiori per i quali ci è stata privata la nostra palestra per trasformarla in hub vaccinale questa mattina è stato organizzato uno sciopero a partire dalle ore 8:10 nell’area circostante all’hub presso il Liceo Scientifico Da Vinci al fine di poter far sentire la voce degli studenti. Un sit-in con più di 500 ragazzi e più di 100 cartelloni». E' quanto annunciato dai alcuni studenti del liceo biscegliese utilizzato da Comune e Asl come centro vaccinale.