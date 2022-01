Bisceglie ospiterà la Final Eight di Coppa Italia di Serie A Femminile e under 19 femminile di calcio a cinque, in programma dal 7 al 10 aprile 2022.

Lo rende noto il Sindaco Angelantonio Angarano che conferma: «Ospiteremo, dunque, centinaia di atlete e addetti ai lavori, il pubblico (compatibilmente con le norme anti Covid) e la stampa nazionale.

Una preziosa opportunità, alla quale lavoravamo da tempo con il Bisceglie Femminile, per dare lustro a Bisceglie e farne conoscere e apprezzare il paesaggio, il mare e il porto premiati con la bandiera blu nel 2021, le bellezze storiche, artistiche e architettoniche, l’enogastronomia e la nostra squisita ospitalità. E ciò ovviamente rappresenta un’occasione per il settore ricettivo e l’economia della nostra Città.

La prestigiosa manifestazione si inserisce perfettamente in un contesto sportivo che vede la nostra città annoverare due squadre femminili in Serie A, il Bisceglie Femminile nel calcio a cinque e il Bisceglie Rugby nella palla ovale insieme a tante formazioni che si distinguono in diverse discipline sportive a ottimi livelli con lo stesso entusiasmo e la medesima passione.

L’evento si sposa, dunque, con promozione del calcio a cinque e dello sport femminile in generale, veicolo di importanti valori sociali, quali la promozione della parità di genere e il contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne.

Un ringraziamento alla Divisione Calcio a cinque per aver individuato nella nostra Città la sede della Final Eight, al Bisceglie Femminile e al presidente Nicolò Abbattista con cui continueremo a lavorare per supportare al meglio l’organizzazione della rassegna, bellissima vetrina nazionale».