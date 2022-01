​Sospeso il varco Ztl di piazza Castello. Le nuove disposizioni

Cambiano, temporaneamente, gli orari della Zona a Traffico Limitato nel Centro storico di Bisceglie.

La decisione dell’Amministrazione comunale va incontro ad una richiesta avanzata dalla Confcommercio di Bisceglie che in questo modo puntava a non arrecare un ulteriore pregiudizio alle attività economiche dei pubblici esercizi siti in via C. Colombo già in stato di sofferenza per via dell'emergenza epidemiologica in atto.

Per questa ragione il Sindaco Angelantonio Angarano ieri, mercoledì 26 gennaio, ha disposto «per il periodo compreso da venerdì 28 gennaio a giovedì 31 marzo 2022 la temporanea disattivazione del varco elettronico e della vigenza della ZTL in piazza Castello, largo Purgatorio, via Trieste e per il tratto di via Trento sino alla rampa che congiunge questa via con largo Durand de la Penne. Dalla data del 01 aprile 2022, con il sopraggiungere della stagione primaverile, sarà riattivata la vigenza della ZTL nelle stesse strade con la riattivazione del controllo degli accessi mediante il varco elettronico installato in piazza Castello per le fasce orarie previste dalla deliberazione di Giunta Comunale.