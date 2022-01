​Vaccini anti-covid ai più giovani, i numeri della Bat

Prosegue la campagna vaccinale anti-covid nelle fasce di età più giovane. Questi i numeri della Asl Bt: il 46% della popolazione di età compresa tra i 5 e gli 11 anni della provincia Bat ha già ricevuto la prima dose di vaccino (pari a 11.631 bambini) mente il 13 per cento ha ricevuto anche la seconda dose (pari a 3.196 bambini). Nella fascia di età 12-19 invece l'86 per cento ha ricevuto la prima dose, il 78 per cento ha ricevuto la seconda e il 19 per cento ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose.