Gioco del Lotto, quaterna da 130mila euro a Bisceglie

Nel concorso del 25 gennaio, come riporta Agipronews, un giocatore di Bisceglie ha centrato una quaterna nel gioco del Lotto del valore di 130 mila euro, mentre a Foggia un altro giocatore ha portato a casa un premio pari a 113.125 euro portando le vincite in regione oltre i 200 mila euro totali. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro, per un totale di 81 milioni da inizio anno.

Al momento non si hanno indicazioni utili a svelare l'identità del fortunato scommettitore. E' bene però ricordare che nei giochi e lotterie per uno scommettitore che vince ce ne sono migliaia che perdono e, in alcuni casi arrivano a dissipare capitali essenziali per la vita delle proprie famiglie.