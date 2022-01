Bisceglie Illuminata scende in campo al fianco di Vittorio Fata

Il consiglio direttivo di "Bisceglie Illuminata",in vista delle prossime elezioni amministrative, all'unanimità ha affidato ad Alberto De Toma il mandato per proseguire l'interlocuzione già avviata con il circolo di Bisceglie del Partito Democratico ed il movimento civico "Un Sindaco per bene" al fine di partecipare alla costruzione di una coalizione larga condividendo l'indicazione del candidato Sindaco nella figura, onesta, forte e autorevole dell'avvocato Vittorio Fata.

«Bisceglie illuminata - si legge nella nota - è determinata a dare un forte contributo di idee per il bene della Città partecipando in maniera attiva alla creazione del programma di governo e costituendo una propria lista civica per ampliare il campo delle forze a sostegno dell'avvocato Fata. Bisceglie ha bisogno di tutti, della energia dei giovani e della saggezza e competenza delle persone esperte che antepongono ai personalismi il bene della collettività. Chi ha a cuore la nostra amata Bisceglie faccia un passo avanti, sarà accolto a braccia aperte per essere protagonista della rinascita socio-culturale ed economica della nostra comunità».