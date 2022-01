Renato Martire nominato Vice Presidente della Federazione Anie

Il biscegliese Renato Martire, che è anche Vice Presidente di STMicroelectronics (azienda multinazionale italo-francese produttrice di semiconduttori, quotata nelle borse di New York, Parigi e Milano), è stato eletto Vice Presidente dall’Assemblea Generale di Federazione ANIE con delega a Ricerca, Innovazione ed Education e resterà in carica fino al 2025. La Federazione ANIE (Associazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) è tra le maggiori organizzazioni di categoria del sistema Confindustria per peso, dimensioni e rappresentatività. Vi aderiscono oltre 1.500 aziende del settore elettrotecnico ed elettronico che occupano più di 500.000 addetti con un fatturato aggregato di circa 84 miliardi di Euro. Il 30% della spesa privata in Ricerca e Innovazione investita ogni anno nel nostro Paese proviene dalle aziende della galassia ANIE.

Carica di grande prestigio e responsabilità per Renato Martire che ha dichiarato “soprattutto di grande impegno, volto a sviluppare quell’ecosistema di competenze indispensabile per costruire reti di innovazione nel nostro paese, partendo dal suo elemento principale e fondante cioè la qualità e la competenza delle persone…”.