​Domenica a Bisceglie saranno somministrate le seconde dosi pediatriche

Diverse le iniziative organizzate per il prossimo fine settimana nella Asl Bt: ad Andria sabato 29 gennaio dalle 9 alle 13 si terrà un open day per adulti mentre a Trani negli stessi orari l'open day sarà riservato a coloro che necessitano della terza dose di vaccino e che hanno ricevuto la seconda entro il 31 luglio. A Margherita di Savoia sono attive le prenotazione per sabato 29 dalle 8,30 alle 13,30: saranno somministrate 300 dosi.

Domenica 30 dalle 9 alle 13 saranno somministrate le seconde dosi pediatriche sia a Trani che a Bisceglie.