Pnrr su Inclusione e Coesione, i Comuni di Bisceglie e Trani discutono le linee di azione

Il PNRR è una occasione unica, che le Comunità devono cogliere per favorire la ripresa socioeconomica post-pandemica e mettere in atto processi di crescita e sviluppo dei territori. Favorire la partecipazione collettiva alla definizione di questi processi, specie in alcuni settori particolarmente legati ai bisogni collettivi come il sociale, è una precisa responsabilità cui, pur nelle difficoltà dettate dalla emergenza epidemiologica in corso e dai tempi stringenti, l'Amministrazione Comunale non intende abdicare, convinta com'è che dal confronto possano nascere soluzioni vincenti ai reali bisogni. Il primo tavolo che si intende avviare è quindi quello relativo la Missione n. 5 del PNRR "Inclusione e Coesione".

Il Comune di Bisceglie, unitamente al Comune di Trani, sotto l'egida tecnica dell'Ufficio di Piano Trani-Bisceglie e con la collaborazione della Consulta per l'inclusione sociale della città di Bisceglie e del Gal Ponte Lama, invita il terzo settore dei territori di riferimento, gli attori sociali e tutta la Cittadinanza interessata ad un momento di informazione sui contenuti della Missione 5 del PNRR e di confronto sulle relative linee di azione. L'incontro è fissato per mercoledì 26 gennaio alle ore 18 e si svolgerà sulla piattaforma Google Meet al link: meet.google.com/whn-sbyp-qhe. Parteciperanno i sindaci delle due comunità, Angelantonio Angarano e Amedeo Bottaro e l'assessore alle politiche sociali del comune di Bisceglie Roberta Rigante. Gli interventi tecnici saranno a cura del Dirigente dell'Ufficio di Piano, dott. Alessandro Attolico, e del Dirigente della ripartizione socioculturale del Comune di Bisceglie, dott. Raffaele Salamino.