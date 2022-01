Hub vaccinale presso il Pala-da-Vinci, gli orari e i giorni per le vaccinazioni

Dall'inizio della campagna di vaccinazione a oggi, considerando la popolazione da 12 anni in su, nella Asl Bt sono state somministrate 314.727 prime dosi (pari al 91 per cento), 296.453 seconde dosi (pari all'86 per cento) e 171.439 terze dosi (pari al 50 per cento).

Intanto da domenica a Bisceglie è attivo un nuovo hub vaccinale presso il Pala-da-Vinci: per questa settimana sarà attivo il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì mattina dalle 9 alle 12,30. Tutte le vaccinazioni programmate e prenotate presso il poliambulatorio Don Pierino Arcieri sono dunque spostate presso il Pala-da-Vinci in via Cala dell'Arciprete 1.