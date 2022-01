Sono in corso i lavori per consentire a persone con mobilità ridotta di raggiungere autonomamente il centro urbano dal quartiere Sant’Andrea nonché di poter accedere in stazione. Gli interventi a cura del Comune di Bisceglie, pianificati dall’Ufficio Tecnico di concerto con gli assessorati ai lavori pubblici e alle manutenzioni coordinati rispettivamente da Angelo Consiglio e Natale Parisi, seguono quelli già realizzati da Rete Ferroviaria Italiana consistiti nell’apertura di un nuovo ingresso lungo via Asiago che darà accesso direttamente al binario 2 e all’ascensore del sottopasso. Nella fattispecie, quindi, si sta ora procedendo sempre in via Asiago con la realizzazione di una rampa per persone con disabilità comprensiva di parapetto e corrimano che colleghi al nuovo varco di ingresso e con la sistemazione dei marciapiedi nella zona e la messa in sicurezza dei percorsi. Seguirà l’installazione della relativa cartellonistica direzionale d’informazione al pubblico.

“La sinergia tra Comune e Rfi, che aveva già dato i suoi frutti con l’attivazione degli ascensori nella stazione ferroviaria, renderà possibile sanare una non più tollerabile frattura che spezzava la nostra Città”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Finalmente tutti potranno raggiungere la stazione e il centro cittadino da via Sant’Andrea. Era una battaglia di civiltà cui, dopo decenni di inoperosità, stiamo dando corso. Un doveroso ringraziamento va a Rfi che ha sposato questa causa insieme al Comune”.