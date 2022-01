​Associazione Borgo Antico, contributo al Rotaract per futuri service nella città di Bisceglie

Si rafforza la sinergia tra Rotaract Club Bisceglie e Associazione “Borgo Antico” dopo la collaborazione avviata in occasione della passata edizione di “Calici nel Borgo Antico”, durante la quale i giovani rotaractiani hanno gestito la vendita dei ticket e gli info-point, accogliendo i tanti visitatori giunti nel centro storico della città. L’evento organizzato dal Club per celebrare i dieci anni del concorso nazionale “Legalità e cultura dell’etica” è stata l’occasione per il Presidente dell’Associazione “Borgo Antico", Sergio Silvestris, di consegnare al Rotaract un contributo finalizzato alla realizzazione di futuri service nella città di Bisceglie.

“Grazie alla collaborazione nata con Calici nel Borgo Antico, ho potuto conoscere tanti ragazzi preparati, propositivi e profondamente legati alla propria città”, dichiara Sergio Silvestris. “Come Associazione, speriamo che il contributo che abbiamo destinato al Rotaract Club possa essere utile per la realizzazione e l’organizzazione di future iniziative dedicate ai giovani biscegliesi e a nuove attività di coesione e inclusione sociale. Sono sicuro che questa felice collaborazione potrà fare bene alla città e potrà innescare una virtuosa reazione a catena di proposte e idee”.

“Ringrazio l’Associazione Borgo Antico, a nome mio e a nome di tutto il Rotaract Club di Bisceglie”, dichiara Giovanni Bombini, presidente del Club biscegliese e vincitore del primo premio nella sezione universitari nell'edizione 2020/21 del concorso ‘Legalità e cultura dell’etica’. “Questa sinergia tra realtà biscegliesi sempre attive sul territorio non può che rivelarsi una preziosa risorsa per la nostra città. Mi ha fatto inoltre particolarmente piacere che il momento della consegna del contributo sia avvenuto durante una serata a più voci rivolta interamente ai giovani e organizzata dal Rotary e dal Rotaract di Bisceglie in perfetta sintonia”.