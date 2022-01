​A Bisceglie la Giornata della Memoria raddoppia. Il programma

L'Anpi si mobilita in vista della Giornata della Memoria. Un'iniziativa articolata in due appuntamenti in collaborazione con le scolaresche delle scuole medie "Monterisi" con la partecipazione della dirigente scolastica prof.ssa Lucia Scarcelli e la preziosa collaborazione della prof. ssa Cecilia Gigante e della "Battisti-Ferraris" con le prof.sse Mina Parisi e Cecilia Verde.

Il giovedì 27 gennaio, la presentazione e illustrazione del valore della Giornata ai ragazzi attraverso le sue implicazioni a livello internazionale e territoriale

Martedì 1 febbraio, Ugo Foà, testimone delle leggi razziali, napoletano classe 1928, è uno degli ebrei che vengono definiti “scampati allo sterminio perché sfuggiti alla deportazione”. Ha vissuto la cancellazione dei suoi diritti, l’espulsione dalla scuola e lo racconta in un libro per ragazzi “- Il bambino che non voleva andare a scuola- storia della mia infanzia durante le leggi razziali in Italia. Ugo Foà interverrà in collegamento per raccontare la sua esperienza di bambino che subì l'esclusione dalla scuole e scampò alla deportazione nei lager nazisti.

Nell'occasione, Adriana Baldini presenterà il libro edito da Manni. Le scolaresche interloquiranno con l'ospite e la presidente dell'Anpi di Bisceglie Rosalba D'Addato. Prevista la partecipazione del sindaco Angelantonio Angarano e dell'assessore alla cultura Loredana Bianco.