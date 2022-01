Tamponi anti-covid, in dirittura d’arrivo la realizzazione del drive through Copyright: n.c.

E’ ormai in dirittura d’arrivo la realizzazione del drive through nei pressi del Poliambulatorio Don Pierino Arcieri di Bisceglie realizzato con il contributo determinante dell’Aeronautica Militare. Servirà ad accelerale le operazioni dei tamponi, evitando code e lungaggini con i biscegliesi che potranno eseguire il test senza scendere dall’auto.

«Stamattina – spiega il Sindaco Angelantonio Angarano - con il Generale Preziosa ci ho tenuto a ringraziare i militari dell'Aeronautica che, di concerto con la Asl Bt, stanno allestendo le strutture utili per effettuare tamponi in modalità drive-through nell'area adiacente all'ospedale civile e al poliambulatorio Don Pierino Arcieri.

Consentirà di accelerare l'esecuzione di tamponi disposti dalle Autorità Sanitarie, velocizzando le diagnosi e gli esiti di negativizzazione. E questo, in un periodo in cui è molto alta la richiesta di tamponi, potrà fornire più rapidamente certezze ai cittadini e consentire di uscire dall'isolamento tempestivamente in casi di esito negativo del test.

Funzionerà con prenotazione della Asl Bt e consentirà di sottoporsi al tampone senza scendere dalla propria auto, quindi in totale sicurezza e comodità. Dopo l'apertura del nuovo hub vaccinale al Pala-da-Vinci avvenuta ieri, in questi giorni sarà attivato anche questo nuovo servizio che ci sarà molto utile.

Un ringraziamento va al Commissario Straordinario della Asl Bt Alessandro Delle Donne che ha recepito la nostra istanza dandovi seguito celermente. Queste strutture ci aiutano a tutelare la nostra salute e contrastare la pandemia»..