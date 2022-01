Lions Bisceglie secondi in classifica al termine del girone d’andata

Un’arcigna prova difensiva, con appena 62 punti concessi (e soltanto 7 nell’ultimo quarto) non è stata sufficiente ai Lions Bisceglie per espugnare il parquet della Fortitudo Agrigento, che ha conquistato il successo nel confronto diretto per determinare la prima