Scuole innovative e sostenibili, Fata: «Si colga l’occasione del Pnrr per realizzarle»

«Le risorse economiche per la realizzazione di nuove opere ci sono. Vittorio Fata, consigliere comunale di Bisceglie, ne è convinto e ha da tempo promosso una serie di iniziative volte a far conoscere alla cittadinanza l’esistenza di strumenti attraverso i quali il Comune può ottenere fondi e finanziamenti, specie a valere sul Pnrr. Sempre che si posseggano le qualità e soprattutto le capacità di indirizzo politico-amministrativo per dare impulso alla presentazione dei progetti» ha rimarcato lo stesso Vittorio Fata. «Mai come in questa fase è emersa con tutta la sua evidenza la necessità di amministrazioni sveglie, pronte allo scatto, in grado di trasmettere gli impulsi giusti agli uffici» ha aggiunto Fata.

Il ministero dell’istruzione ha pubblicato, lo scorso 2 dicembre, un avviso pubblico per la presentazione di candidature finalizzate alla realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia. «Il bando mira alla costruzione di nuove scuole con l’obiettivo di plessi più innovativi, sostenibili, sicuri ed inclusivi» ha specificato il consigliere di opposizione. «La scadenza è fissata per il prossimo 8 febbraio. L’interrogazione che ho presentato insieme al capogruppo del Partito Democratico Rossano Sasso intende conoscere quali siano gli orientamenti dell’amministrazione comunale. Confido nella possibilità di dibattere in aula su questi temi, che riguardano l’intera comunità biscegliese» ha concluso Vittorio Fata.