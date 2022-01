I Licei ‘Einstein-Da Vinci’ di Molfetta raddoppiano!

Domenica 23 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, gli studenti di terza media e i loro genitori saranno accolti dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Giuseppina Bassi e dai docenti dei Licei storici della città di Molfetta, il Classico e lo Scientifico, in due location differenti.

È previsto infatti un info point-gazebo presso la nota sede del Liceo Classico ‘Leonardo da Vinci’ su Corso Umberto a Molfetta, in pieno centro cittadino, con distribuzione di brochure e modulistica e con l’assistenza di docenti pronti a supportare con consigli e suggerimenti gli studenti ancora in dubbio sulla scelta della scuola secondaria di secondo grado.

Presso la sede di via Togliatti, inoltre, i ragazzi convenuti potranno partecipare a due smart-workshop che li vedranno protagonisti assoluti.

Vi sarà infatti un laboratorio STEAM, sigla che sta per Science, Technology, Engineering, Art e Maths, finalizzato a fornire un primo saggio della punta di diamante dell’offerta formativa del Liceo Scientifico ‘Einstein’ per il prossimo anno scolastico: l’unico che interpreti la Tecnologia e il Digitale in chiave anche umanistica.

Il Liceo Classico ‘Leonardo da Vinci’ proporrà invece TUTTI I SAPERI NASCONO IN GRECIA, una attività/laboratorio durante il quale i giovani alunni delle medie, mediante un viaggio nel tempo, potranno interagire di persona con il medico Ippocrate, l’atleta olimpico Fidippide, il politico Pericle, il filosofo Platone, il matematico e fisico Archimede per ricercare nella lingua e nella civiltà greca le radici di tutti i saperi della cultura occidentale.

Presso la stessa sede di via Togliatti sarà possibile ricevere anche informazioni e supporto alle iscrizioni senza l’utilizzo dello SPID.

I Licei ‘Einstein-da Vinci’, cuore pulsante della città, vi aspettano!

Per le attività che si svolgeranno in via Togliatti è necessario prenotarsi sul sito dei Licei; all’ingresso sarà necessario che i genitori convenuti esibiscano il green pass.